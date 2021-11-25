Лидеры «Финского бизнеса-2021» получили дипломы «Фонтанки»

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









Руководители крупнейших и самых эффективных предприятий собрались в петербургском Доме Финляндии 25 ноября. К выходу рейтинга (ознакомиться с ним можно здесь) был приурочен круглый стол «Лидеры финского бизнеса: границы и возможности», в котором приняли участие представители финского капитала в России.

Кроме самих компаний в ходе дискуссии выступали представители Финско-Российской торговой палаты, российского торгового представительства, АО «Ист офис оф финниш индастри ою», комитета по промышленной политике, инновациям и торговли Петербурга и генерального консульства Финляндии в Петербурге.



Участники круглого стола обсудили вопросы перспектив работы финских компаний на российском рынке, сравнили меры антикризисной поддержки бизнеса государств в двух странах. Предприниматели высказали пожелания чиновникам о том, какая реальная помощь могла бы помочь в дальнейшем устойчивом развитии бизнеса. Одним из важных вопросов стали меры, предпринимаемые для защиты окружающей среды.

«Хочу поблагодарить «Фонтанку» за это исследование. Оно очень полезное, как для нашей работы, так и для финского бизнеса и российского — который отслеживает движения в этом направлении и экономическую ситуацию, самочувствие финских компаний на российском рынке, — сказал в приветственном слове глава российского торгпредства в Финляндии Антон Логинов. — Конечно, коронавирус — это вызов для всех компаний, который проверяет бизнес-модели, насколько качественно они организованы, насколько выстроены логистические цепочки, каково качество бизнес-партнеров и поставщиков, а также сотрудников. Многие используют коронавирус как возможность для расширения своей работы за счет того, что их конкуренты сворачивают свою деятельность, уменьшают присутствие на рынке. Только от самой компании зависит, как она сможет использовать такую ситуацию в своих целях. Из рейтинга я вижу, что многие смогли увеличить свою выручку, причем, у некоторых рост измеряется десятками процентов. Это очень положительный показатель, и я надеюсь, что следующий год будет еще лучше и еще результативнее, а финские компании будут чувствовать себя в России как дома».



«Когда я впервые принимала участие в подведении итогов рейтинга «Фонтанки» в 2019 году, говорилось о том, что финские компании смотрят в будущий год с осторожным оптимизмом. Однако оказалось, что он стал очень трудным для всех нас, — вспоминает директор по развитию Финско-Российской торговой палаты Тарья Тейттинен. — Тем не менее, на днях на первой полосе главного финского экономического издания вышла новость с заголовком о том, что торговля с Россией снова растет. Ожидания финского бизнеса от работы в России, по нашим оценкам, сейчас имеют наилучший баланс с 2018 года: 51% респондентов нашего исследования «Барометр финско-российской торговли» уверены, что ситуация будет улучшаться в ближайшие 6 месяцев. Это общее мнение представителей всех отраслей».

«В прошлом году на нашем рынке был рост по выручке и по прибыли. То есть, год был хорошим. И я думаю, что в будущем эта тенденция сохранится», — надеется гендиректор руководитель сегмента «Жилищное строительство, Россия» концерна YIT Теему Хелпполайнен.



«Наш бизнес и в России, и на мировом рынке чувствует себя по-разному. Но наш основной бизнес здесь — фанерный. И он в прошлом году показал очень хорошие результаты. По ряду других наших бизнесов, например, связанных с упаковкой, также заметен хороший рост, так как в коронавирус очень развилась интернет-торговля, которой наша продукция нужна», — рассказала директор по корпоративным отношениям UPM в России Наталия Малашенко.

«В отношении цифр хочу отметить, что в 2020 году очень изменился курс рубля, и во многом результаты, которые мы видим в исследовании «Фонтанки», отражают эту тенденцию. Так что неудивительно, что компании, которые ориентированы на экспорт, показывают существенный рост выручки. А у тех, кто вынужден импортировать сырье, ситуация немного иная. Даже если есть номинированный в рублях рост, в товарном выражении наблюдалось некоторое падение», — заметил гендиректор АО «Киилто клей» Евгений Абрин.

«Даже в самое тяжелое время коронавирусных ограничений наш завод продолжал работать. Мы нашли достаточно много инструментов, например, выделив часть персонала, который мог работать удаленно. Та гибкость, которой мы научились в 2020 году, продолжает служить нам и в 2021-м. И в том резком приросте экспорта из России в Финляндии, который наблюдается сейчас, есть и большая доля нашего вклада», — рассказал исполнительный директор Nokian Tyres Россия Александр Уставщиков.



Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







За минувший год совокупная выручка компаний с финским капиталом в России превысила 403 млрд рублей. Общая сумма выплаченных ими налогов и сборов составила 22,7 млрд рублей. А 22 тысячи российских сотрудников финских компаний получили в виде оплаты труда не менее 29,4 миллиардов.

Благодарим за поддержку ежегодного проекта «Лидеры финского бизнеса — 2021» и участие в одноименной конференции представителей компаний-Партнеров:

● YIT — генеральный партнер

● UPM Россия

● HANSA GROUP

● KIILTO

● FAZER

● Borenius Russia