С декабря расширится список тех, кто может ходить в Эрмитаж бесплатно

«Мы вводим новые льготы, потому что заработали кое-какие деньги на маркетплейсе и получили некоторые деньги от государства. Напоминаю: все льготы (кроме очень небольшого количества, которое есть в законах) вводятся Эрмитажем из своего кармана, — подчеркнул глава музея. — С 1 декабря дети до 14 лет будут приходить бесплатно в любой день (после 14 лет работает, как известно, «Пушкинская карта»). Инвалиды 1–2-й групп и дети-инвалиды с одним сопровождающим тоже могут проходить бесплатно в любой день».

Также музей продолжает расширять список бесплатных категорий, которые применяются раз в месяц — каждый третий четверг.



«На этот день восстановлены почти все те категории льгот, которые были раньше в Эрмитаже и которые Эрмитаж сам создавал, их не было в других музеях, — напомнил Пиотровский. — В этот день проходят бесплатно пенсионеры, дети, герои и разные категории, связанные с войной, военнослужащие, сотрудники любых российских музеев, студенты, многодетные семьи, члены творческих союзов и аспиранты».



При этом директор музея привел наблюдение, что льготный день — третий четверг месяца — самый непосещаемый день в музее, несмотря на широкие возможности, которые он дает. Недостаточно хорошо осведомлены, судя по посещаемости, горожане и о том, что каждый день бесплатно в Главный штаб могут проходить студенты, курсанты и пенсионеры.



Также Пиотровский напомнил, что в начале декабря вновь будут отмечаться Дни Эрмитажа, а значит, 7 декабря, в День святой Екатерины, вход в музей будет бесплатным для всех горожан — по регистрации.

