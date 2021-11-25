К Петербургу подбирается холод. Ленобласти сулят минус 14

Как сообщают в ГУ МЧС по Петербургу, 26 ноября в городе на протяжении дня продержится небольшой плюс, будет сыро. Синоптики обещают мокрый снег, дождь и снова снег при юго-западном, западном ветре 5–10 м/с. На дорогах будет сложно, местами скользко.



В прогнозах на выходные только минус: от -6 ночью до -1 днём. При этом в субботу есть шанс на солнце, а в воскресенье ожидается снег.



По данным синоптиков, 26 ноября в Ленобласти ночью небольшой минус, днём до +3 и осадки в виде мокрого снега и дождя. «Бонусом» для водителей станут гололедица и налипание снега. Следующая ночь будет кратно морознее: в прогнозах похолодание до -14 градусов на севере и востоке, предупреждает областное МЧС.

