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К Петербургу подбирается холод. Ленобласти сулят минус 14

Последний на этой неделе сравнительно тёплый день ждёт петербуржцев в пятницу. К выходным в городе похолодает, а в Ленинградской области столбик термометра рухнет в глубокий минус — пока только ночью.

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Как сообщают в ГУ МЧС по Петербургу, 26 ноября в городе на протяжении дня продержится небольшой плюс, будет сыро. Синоптики обещают мокрый снег, дождь и снова снег при юго-западном, западном ветре 5–10 м/с. На дорогах будет сложно, местами скользко.

В прогнозах на выходные только минус: от -6 ночью до -1 днём. При этом в субботу есть шанс на солнце, а в воскресенье ожидается снег.

По данным синоптиков, 26 ноября в Ленобласти ночью небольшой минус, днём до +3 и осадки в виде мокрого снега и дождя. «Бонусом» для водителей станут гололедица и налипание снега. Следующая ночь будет кратно морознее: в прогнозах похолодание до -14 градусов на севере и востоке, предупреждает областное МЧС.

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