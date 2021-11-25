Китай усиливает коронавирусные ограничения. Это приведет к подорожанию товаров во всем мире

«Все более жесткая китайская политика «нулевой терпимости» в отношении COVID-19 препятствует полному восстановлению судоходной отрасли и усиливает кризис, который опустошил полки по всему миру», — сообщает 25 ноября Bloomberg.



Китай ввел ограничения в отношении иностранных моряков, а также установил для возвращающихся китайских экипажей карантин, который может длиться 7 недель. Это затягивает поставки товаров по всему миру, поясняет агентство.



Ранее власти Поднебесной из-за COVID-19 закрыли один их терминалов третьего в мире по грузообороту порта Нинбо-Чжоушань.

