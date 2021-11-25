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Китай усиливает коронавирусные ограничения. Это приведет к подорожанию товаров во всем мире

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«Все более жесткая китайская политика «нулевой терпимости» в отношении COVID-19 препятствует полному восстановлению судоходной отрасли и усиливает кризис, который опустошил полки по всему миру», — сообщает 25 ноября Bloomberg.

Китай ввел ограничения в отношении иностранных моряков, а также установил для возвращающихся китайских экипажей карантин, который может длиться 7 недель. Это затягивает поставки товаров по всему миру, поясняет агентство.

Ранее власти Поднебесной из-за COVID-19 закрыли один их терминалов третьего в мире по грузообороту порта Нинбо-Чжоушань.

Bloomberg полагает, что новая политика китайцев приведет к тому, что конечный потребитель будет вынужден больше платить за товары.

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Комментарии (4)

vader
Китай решил вести экономическую войну против всего мира. Точнее, против Штатов, но тут уж отделить не получается, заодно зацепили всех. Судя по всему, в новом прекрасном мире Председателю пообещали слишком мало.
тов
Какой спектакль. Просто быдлу урезают паёк по всему миру.
260650801
А если наши такое устроят то...
мир просто посмеется.
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