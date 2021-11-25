РФПИ: «Спутник V» показал почти 100-процентную защиту от летальных случаев от COVID-19 в Венгрии

Исследование проводили на основе данных 3,7 млн жителей Венгрии, которые прошли курс вакцинации одним из перечисленных препаратов в период с 22 января по 10 июня 2021 года.

Как сообщает пресс-служба РФПИ 25 ноября, лучший показатель защиты от летальных исходов продемонстрировал российский «Спутник V» — 98%. Также он показал высокую эффективность против заболевания COVID-19 — 85,7%.

В Венгрии сравнили эффективность пяти вакцин от коронавируса, которые применяются в стране. В исследовании приняли участие препараты «Спутник V», AstraZeneca, Pfizer, SinoPharm, Moderna.

«Российская вакцина продемонстрировала лучший результат по защите против летальных случаев от коронавируса и является лидером наряду с препаратом компании Moderna по эффективности против заболевания коронавирусом», — говорится в сообщении РФПИ.



Ранее стало известно, что в Сан-Марино эффективность «Спутника V» составила 80% через 6–8 месяцев после введения второго компонента. Российской вакциной привито 70% взрослого населения страны.

