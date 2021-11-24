РФПИ оценил эффективность «Спутника V» в Сан-Марино

Эффективность вакцины «Спутник V» в Сан-Марино составила 80% через 6–8 месяцев после введения второго компонента. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.
Отмечается, что анализ основан на данных о количестве заражений COVID-19 в стране в ноябре. По данным РФПИ, показатель госпитализаций с коронавирусом после вакцинации «Спутником V» в Сан-Марино составил всего 0,75 на 1 тыс. человек (с февраля по ноябрь 2021 года). Это в два раза ниже, чем у других препаратов, применяемых в республике.
«Спутником V» на сегодняшний день привито 70% взрослого населения Сан-Марино.
Ранее в Сан-Марино признали «Спутник Лайт» в качестве самостоятельного препарата. Его также одобрили в качестве бустирующей инъекции для всех вакцин, которые применяются в стране.