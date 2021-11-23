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«Спутник Лайт» одобрили как самостоятельную вакцину в Сан-Марино

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«Спутник Лайт» признали в Сан-Марино в качестве самостоятельного препарата. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций.

«РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» правительством Республики Сан-Марино. Препарат также одобрен в качестве бустирующей инъекции для всех вакцин, которые применяются в Сан-Марино», — цитирует РИА Новости сообщение фонда.

«Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V», которой привита большая часть населения Сан-Марино. На данный момент она зарегистрирована в 15 странах, еще в 30 проходит процедуру регистрации.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что все больше стран регистрируют «Спутник Лайт» «в качестве универсального бустера для увеличения продолжительности действия других вакцин против коронавируса».

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Комментарии (1)

hmkv
Небось, каждому сан-маринцу по две тыщи посулили?
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