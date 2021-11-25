47news публикует видео из салона автобуса, попавшего в ДТП под Лугой

Появилось видео из салона автобуса ПАЗ, который столкнулся с Toyota Land Cruiser в Лужском районе Ленобласти.
Судя по записи, опубликованной 25 ноября изданием 47news, ДТП произошло на неосвещенной дороге, иномарка выскочила на встречку из-за поворота. При столкновении у автобуса вылетело лобовое стекло.
47news.ru
Ранее сообщалось, что в результате аварии на дороге Луга — Оредеж, которая случилась утром 25 ноября, в больницу увезли семерых, в том числе двоих несовершеннолетних пассажиров автобуса. По предварительной версии, водитель «Тойоты» не справился с управлением.