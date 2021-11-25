Большая часть пострадавших в ДТП с автобусом под Лугой — юные пассажиры

Среди пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом под Лугой 25 ноября — двое несовершеннолетних пассажиров и двое 18-летних юношей.
Как стало известно «Фонтанке», по предварительной информации, в Лужскую больницу были доставлены семь человек. У 10-летнего мальчика медики диагностировали ушиб носа, а у 17-летней девушки — ушиб шейного позвонка. У 18-летних парней — ушибы носа и лба. 26-летняя девушка получила ушиб коленного сустава, 52-летняя женщина — сотрясение головного мозга.
«Тойота Ленд Крузер» и ПАЗ, следовавший по маршруту