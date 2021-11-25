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Большая часть пострадавших в ДТП с автобусом под Лугой — юные пассажиры

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Среди пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом под Лугой 25 ноября — двое несовершеннолетних пассажиров и двое 18-летних юношей.

Как стало известно «Фонтанке», по предварительной информации, в Лужскую больницу были доставлены семь человек. У 10-летнего мальчика медики диагностировали ушиб носа, а у 17-летней девушки — ушиб шейного позвонка. У 18-летних парней — ушибы носа и лба. 26-летняя девушка получила ушиб коленного сустава, 52-летняя женщина — сотрясение головного мозга.

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«Тойота Ленд Крузер» и ПАЗ, следовавший по маршруту № 122 Оредеж — Луга, столкнулись около 7:35 на 22-м километре дороги Луга — Оредеж, у поворота на СНТ «Магистраль». Удар был лобовым. По предварительной версии, водитель «Тойоты» не справился с управлением, возможно, его машину развернуло. В салоне автобуса было 20 человек.

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Комментарии (1)

MinimumLaw
Родные места. Родной 122-ой автобус... Выздоровления всем...
Место там... Дорога петляет как будто дорожники по лесу за зайцем гнались. И летом особо не разгонишься. Не только местные знают - городским страшно.
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