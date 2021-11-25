Девять человек пострадали при столкновении рейсового автобуса и «Тойоты» под Петербургом

«Тойоту Ленд Крузер» развернуло на дороге Луга — Оредеж, и она столкнулась с рейсовым автобусом. Помощь скорой потребовалась девятерым.

Как сообщает издание 47news, ДТП произошло на 22-м километре дороги у поселка Оредеж около семи утра 25 ноября. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, и машина на полном ходу врезалась в автобус маршрута 122. В салоне на момент аварии было 20 человек.



Скорая осмотрела девять человек. У семерых оказались легкие травмы, двоим — 17-летней девушке и 62-летней женщине — потребовалась госпитализация. У них скорая заподозрила переломы.

