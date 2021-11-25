Импортный принтер для печати человеческих органов застрял на таможне в Петербурге

О необычной находке 25 ноября сообщает Северо-Западное таможенное управление. Биопринтер обнаружили на Василеостровском таможенном посту при проверке экспресс-грузов из Финляндии.
«Должностные лица таможенного поста выявили наличие грузового места, не указанного в стандартных документах перевозчика и транзитной декларации. По результатам досмотра было установлено, что незадекларированный товар представляет собой 3D-принтер для печати человеческих органов стоимостью около 25 тысяч долларов США», — говорится в сообщении службы.
Перевозчику примеряют статью 16.1 КоАП («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров международной перевозки»). Санкции третьей части статьи допускают конфискацию предмета правонарушения. Начальник Василеостровского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни Евгений Геращенко сообщил, что вопрос о возбуждении дела решается.
Посоперничать по неординарности с биопринтером могут зубы динозавров, которые притормозили на таможне в октябре.