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Импортный принтер для печати человеческих органов застрял на таможне в Петербурге

Биопринтер из Финляндии примерной стоимостью 25 тысяч долларов не добрался до заказчика из-за пробелов в транзитной декларации. Ценный груз попытались скрыть от таможенного контроля.

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Печать

О необычной находке 25 ноября сообщает Северо-Западное таможенное управление. Биопринтер обнаружили на Василеостровском таможенном посту при проверке экспресс-грузов из Финляндии.

Фото: Северо-Западное таможенное управление
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«Должностные лица таможенного поста выявили наличие грузового места, не указанного в стандартных документах перевозчика и транзитной декларации. По результатам досмотра было установлено, что незадекларированный товар представляет собой 3D-принтер для печати человеческих органов стоимостью около 25 тысяч долларов США», — говорится в сообщении службы.

Перевозчику примеряют статью 16.1 КоАП («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров международной перевозки»). Санкции третьей части статьи допускают конфискацию предмета правонарушения. Начальник Василеостровского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни Евгений Геращенко сообщил, что вопрос о возбуждении дела решается.

Посоперничать по неординарности с биопринтером могут зубы динозавров, которые притормозили на таможне в октябре.

Фото: Северо-Западное таможенное управление

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Комментарии (10)

f0ntan
Раз заказчик его не задекларировал, значит печать человеческих органов у нас незаконна
RemyMartin
Решили таможенников напечатать?
vic_5e4cd1938d1a8
Интересно ... Какие принтер органы "печатает"? Из каких материалов?
Глаза, сердце и т.п. "печатает"?
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