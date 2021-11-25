Как говорится в эпидемиологической справке от 25 ноября, в Петербурге с ковидом и пневмониями в больницах на сегодняшний день лежат
За минувшие сутки, по данным Смольного, были первично привиты
Коронавирусные больницы в Петербурге лечат около 6000 пациентов
Число пациентов в коронавирусных больницах Петербурга продолжает снижаться после периода нерабочих дней, следует из статистики Смольного.
Как говорится в эпидемиологической справке от 25 ноября, в Петербурге с ковидом и пневмониями в больницах на сегодняшний день лежат
За минувшие сутки, по данным Смольного, были первично привиты
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