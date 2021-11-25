Коронавирусные больницы в Петербурге лечат около 6000 пациентов

Как говорится в эпидемиологической справке от 25 ноября, в Петербурге с ковидом и пневмониями в больницах на сегодняшний день лежат 6 217 человек. Еще недавно их было почти 8 000 . Для них развернуты 8 149 коек (накануне их было 8 888 , но убрали Госпиталь для ветеранов войн на Народной). Из заболевших 607 человек находятся в реанимации, а 312 подключены к ИВЛ. 32 425 петербуржцев на амбулаторном лечении.



За минувшие сутки, по данным Смольного, были первично привиты 14 297 человек. Закончили цикл 17 978 жителей. Всего полностью привиты 2,14 млн жителей Петербурга. В запасе еще 721 тысяча доз.

