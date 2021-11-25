В смертельном лобовом под Петербургом на встречку выехал иностранец на «Опеле»

Стали известны подробности лобовой аварии, произошедшей накануне в Кировском районе Ленобласти. В ней погибла пассажирка легковой машины, еще три человека были ранены.

Как сообщает 25 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в 9:20 24 ноября на 132-м километре трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо». Восемнадцатилетний гражданин Узбекистана двигался на автомобиле Opel Vectra от деревни Духолово к Кировску и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником UAZ Patriot под управлением 43-летнего жителя Кировска.