В смертельном лобовом под Петербургом на встречку выехал иностранец на «Опеле»

Стали известны подробности лобовой аварии, произошедшей накануне в Кировском районе Ленобласти. В ней погибла пассажирка легковой машины, еще три человека были ранены.
Как сообщает 25 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в 9:20 24 ноября на 132-м километре трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо». Восемнадцатилетний гражданин Узбекистана двигался на автомобиле Opel Vectra от деревни Духолово к Кировску и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником UAZ Patriot под управлением 43-летнего жителя Кировска.
В результате аварии 37-летняя пассажирка «Опеля» погибла на месте. Тело деблокировали спасатели. Водитель легковой машины и еще двое его пассажиров — 39-летний мужчина и 62-летняя женщина — были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
По факту произошедшего полиция проводит проверку. Как стало известно «Фонтанке», водитель «Опеля» временно зарегистрирован в Петербурге. Автомобиль принадлежит 39-летней жительнице Мги, а молодой человек управлял им на основании ОСАГО. Нарушений ПДД в 2021 году за ним не числится.