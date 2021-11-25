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В смертельном лобовом под Петербургом на встречку выехал иностранец на «Опеле»

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Скриншот видео портала <a href="https://megapolisonline.ru/na-mginskom-puteprovode-tri-cheloveka-postradali-stolknovenii-opelya-i-uaz-patriot/" class="_ io-leave-page" target="_blank">«Мегаполис»</a>
Скриншот видео портала «Мегаполис»
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Стали известны подробности лобовой аварии, произошедшей накануне в Кировском районе Ленобласти. В ней погибла пассажирка легковой машины, еще три человека были ранены.

Как сообщает 25 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в 9:20 24 ноября на 132-м километре трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо». Восемнадцатилетний гражданин Узбекистана двигался на автомобиле Opel Vectra от деревни Духолово к Кировску и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником UAZ Patriot под управлением 43-летнего жителя Кировска.

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В результате аварии 37-летняя пассажирка «Опеля» погибла на месте. Тело деблокировали спасатели. Водитель легковой машины и еще двое его пассажиров — 39-летний мужчина и 62-летняя женщина — были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту произошедшего полиция проводит проверку. Как стало известно «Фонтанке», водитель «Опеля» временно зарегистрирован в Петербурге. Автомобиль принадлежит 39-летней жительнице Мги, а молодой человек управлял им на основании ОСАГО. Нарушений ПДД в 2021 году за ним не числится.

Скриншот видео портала <a href="https://megapolisonline.ru/na-mginskom-puteprovode-tri-cheloveka-postradali-stolknovenii-opelya-i-uaz-patriot/" class="_ io-leave-page" target="_blank">«Мегаполис»</a>
Скриншот видео портала «Мегаполис»

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Комментарии (4)

260650801
У нас в Узбекистон скользкая дорога нет!
Я не виноват...
261837251
До 25 лет полноценные водительские права нельзя выдавать.
Athair
Узбекистонда йолларда муз йок. Машина сама не туда поехала, понять и простить...
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