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В лобовой аварии под Петербургом погибла женщина

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Дорожные полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии на федеральной трассе в Кировском районе Ленобласти. Об этом 24 ноября сообщает 47news.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что сообщение об аварии на 131 километре трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» поступило в 11:00. По предварительной информации, лоб в лоб столкнулись легковые автомобили «Опель» и «УАЗ Патриот». В результате аварии пострадали трое человек, они госпитализированы в Шлиссельбургскую больницу. Из «Опеля» спасатели деблокировали погибшую женщину. Обстоятельства происшествия устанавливают инспекторы ГИБДД.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» рассказали, что на месте происшествия введено реверсивное движение, туда выехала обслуживающая дорогу подрядная организация.

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