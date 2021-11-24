В лобовой аварии под Петербургом погибла женщина

Дорожные полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии на федеральной трассе в Кировском районе Ленобласти. Об этом 24 ноября сообщает 47news.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что сообщение об аварии на 131 километре трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» поступило в 11:00. По предварительной информации, лоб в лоб столкнулись легковые автомобили «Опель» и «УАЗ Патриот». В результате аварии пострадали трое человек, они госпитализированы в Шлиссельбургскую больницу. Из «Опеля» спасатели деблокировали погибшую женщину. Обстоятельства происшествия устанавливают инспекторы ГИБДД.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» рассказали, что на месте происшествия введено реверсивное движение, туда выехала обслуживающая дорогу подрядная организация.