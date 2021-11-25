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Российские военные в следующем году получат парашют для прыжков с собаками

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Парашютная система, которая обеспечит десантирование кинолога со служебной собакой, по плану начнёт поступать в Вооруженные силы РФ в 2022 году. В этом году завершатся её государственные испытания.

«Поставки подвесной системы собаки в Минобороны РФ начнутся в 2022 году после принятия изделия на снабжение и присвоения конструкторской документации литеры О1 (серийное производство)», — приводит 25 ноября ТАСС сообщение пресс-службы холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех».

Подвесная парашютная система предназначена для спуска с высоты до 4 км собаки весом не более 45 кг вместе с парашютистом или в тандеме парашютиста и кинолога. Предварительные испытания показали, что животное во время прыжка ведёт себя адекватно, после приземления готово к выполнению своих задач. Такая система разработана в России впервые, аналогов в стране нет.

Недавно учёные из шотландского Университета Глазго протестировали прототип телефона для собак. Система DogPhone позволяет животным совершать видеозвонки своим хозяевам через интернет.

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Комментарии (3)

Brevnault
А как же котики?((
Malyshev73
дожили...лучше бы стоимость тарифов снизили
либералЪ76
будут загонять бегущих политзаключённых
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