Российские военные в следующем году получат парашют для прыжков с собаками

Парашютная система, которая обеспечит десантирование кинолога со служебной собакой, по плану начнёт поступать в Вооруженные силы РФ в 2022 году. В этом году завершатся её государственные испытания.

«Поставки подвесной системы собаки в Минобороны РФ начнутся в 2022 году после принятия изделия на снабжение и присвоения конструкторской документации литеры О1 (серийное производство)», — приводит 25 ноября ТАСС сообщение пресс-службы холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех».



Подвесная парашютная система предназначена для спуска с высоты до 4 км собаки весом не более 45 кг вместе с парашютистом или в тандеме парашютиста и кинолога. Предварительные испытания показали, что животное во время прыжка ведёт себя адекватно, после приземления готово к выполнению своих задач. Такая система разработана в России впервые, аналогов в стране нет.

