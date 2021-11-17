Британцы вместе с финнами разработали телефон для собак

«При создании устройства я преследовала цель превратить собаку из пассивного объекта <...> в активного пользователя технологий, самостоятельно принимающего решение о том, когда, где и каким образом сделать звонок хозяину», — отметила разработчик системы доктор Илена Хирски-Даглас.

Исследователи из шотландского Университета Глазго протестировали прототип телефона для собак, в проектировании участвовали их коллеги из финского Университета Аалто. Система DogPhone позволяет животным совершать видеозвонки своим хозяевам через интернет, сообщает 17 ноября ТАСС со ссылкой на научную организацию.

Она протестировала прототип на своём псе Заке. Ему несколько раз показали, что если поднять мягкий мячик (с акселерометром внутри), то хозяйка выходит на связь. Затем пёс три месяца учился работать с системой. Он узнавал хозяйку по видео, подносил к экрану игрушки, с которыми они обычно играют. Были и «случайные» звонки.



«Конечно, невозможно наверняка утверждать, что Зак сознавал причинно-следственную связь между поднятием мячика и началом видеозвонка <...>, — признала доктор. — Как бы то ни было, в течение [некоторых сеансов связи] он определенно демонстрировал как [повышенный] интерес в происходящем [на экране], так и поведение, характерное для него, когда я дома».



Разработчики считают, что их новинка очень пригодится на этапе завершения пандемии, когда многие владельцы домашних животных после удалёнки начнут ходить на работу в офис. И DogPhone поможет собакам справляться со стрессом.

