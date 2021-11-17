FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +2
72.82р82.36р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Наука молодаяОбразованиеПромышленный Петербург

Британцы вместе с финнами разработали телефон для собак

4
Печать

Исследователи из шотландского Университета Глазго протестировали прототип телефона для собак, в проектировании участвовали их коллеги из финского Университета Аалто. Система DogPhone позволяет животным совершать видеозвонки своим хозяевам через интернет, сообщает 17 ноября ТАСС со ссылкой на научную организацию.

«При создании устройства я преследовала цель превратить собаку из пассивного объекта <...> в активного пользователя технологий, самостоятельно принимающего решение о том, когда, где и каким образом сделать звонок хозяину», — отметила разработчик системы доктор Илена Хирски-Даглас.

Она протестировала прототип на своём псе Заке. Ему несколько раз показали, что если поднять мягкий мячик (с акселерометром внутри), то хозяйка выходит на связь. Затем пёс три месяца учился работать с системой. Он узнавал хозяйку по видео, подносил к экрану игрушки, с которыми они обычно играют. Были и «случайные» звонки.

«Конечно, невозможно наверняка утверждать, что Зак сознавал причинно-следственную связь между поднятием мячика и началом видеозвонка <...>, — признала доктор. — Как бы то ни было, в течение [некоторых сеансов связи] он определенно демонстрировал как [повышенный] интерес в происходящем [на экране], так и поведение, характерное для него, когда я дома».

Разработчики считают, что их новинка очень пригодится на этапе завершения пандемии, когда многие владельцы домашних животных после удалёнки начнут ходить на работу в офис. И DogPhone поможет собакам справляться со стрессом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Редиcка
Лучше бы придумали для них какой-нибудь специальный туалет, чтобы они свои дела дома делали, а не на улице.
Pilat
Представляете, звонит такой собачке "сотрудник" колл-центра сбербанка и говорит:
- Только с Вашего счета был сделан перевод
Serg_I
Нам бы их проблемы... и финансирование на их решение!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний