Британцы вместе с финнами разработали телефон для собак

Исследователи из шотландского Университета Глазго протестировали прототип телефона для собак, в проектировании участвовали их коллеги из финского Университета Аалто. Система DogPhone позволяет животным совершать видеозвонки своим хозяевам через интернет, сообщает 17 ноября ТАСС со ссылкой на научную организацию.
«При создании устройства я преследовала цель превратить собаку из пассивного объекта <...> в активного пользователя технологий, самостоятельно принимающего решение о том, когда, где и каким образом сделать звонок хозяину», — отметила разработчик системы доктор Илена Хирски-Даглас.
Она протестировала прототип на своём псе Заке. Ему несколько раз показали, что если поднять мягкий мячик (с акселерометром внутри), то хозяйка выходит на связь. Затем пёс три месяца учился работать с системой. Он узнавал хозяйку по видео, подносил к экрану игрушки, с которыми они обычно играют. Были и «случайные» звонки.
«Конечно, невозможно наверняка утверждать, что Зак сознавал причинно-следственную связь между поднятием мячика и началом видеозвонка <...>, — признала доктор. — Как бы то ни было, в течение [некоторых сеансов связи] он определенно демонстрировал как [повышенный] интерес в происходящем [на экране], так и поведение, характерное для него, когда я дома».
Разработчики считают, что их новинка очень пригодится на этапе завершения пандемии, когда многие владельцы домашних животных после удалёнки начнут ходить на работу в офис. И DogPhone поможет собакам справляться со стрессом.