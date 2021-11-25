FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
74.37р83.64р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Биолог Баранова объяснила, как в Японии мог самоуничтожиться коронавирус

11
Печать

Самоликвидация «дельта»-штамма коронавируса, как это, предположительно, произошло в Японии, может быть опасна для России, поскольку этот вариант из-за своей инфекционности сдерживает другие штаммы, в том числе более заразные. Об этом профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния, США) биолог Анча Баранова рассказала в интервью «Ленте.ру», опубликованном 25 ноября.

«"Дельта" быстрее передается, чем другие штаммы, поэтому у них мало шансов размножиться. Есть штаммы более зловредные, среди них и те, которые уклоняются от антител, а значит, их хуже берет вакцина. А потому, если "дельта" сама по себе сдохнет, а другие штаммы обрадуются и придут — возможно, от этого станет гораздо хуже», — объяснила Баранова.

Однако шансы на реализацию японского сценария в России, по её словам, минимальны. В Японии, вероятно, был один занос «дельты», от которого коронавирус пошёл дальше. В Европе же этих заносов было много, и штаммы развиваются из множества разных корней, поэтому «поломка» мутации, как в Японии, почти невозможна.

«Поскольку в Японии была одна "дельта", в ней, как сообщают японские коллеги, накопились мутации в белке nsp14. А этот белок определяет способность вируса исправлять мутации. Но поскольку сам nsp14 «испортился», то исправить уже ничего не мог, ошибки стали множиться бесконтрольно. И, в конце концов, вирус пришел к печальному для себя финишу», — раскрыла Баранова предположительный сценарий развития ситуации в Японии.

Напомним, в этой стране заболеваемость резко пошла на спад: летом заболевали по 26 тысяч человек в сутки, а сейчас — по 200. Учёные предположили, что «дельта»-штамм самоликвидировался.

Вырождение вируса в результате мутаций описывалось учёными и раньше. Например, по словам Барановой, так могло произойти и в 2003 году с SARS — острым респираторным синдромом.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

BobCat2
Какой странный вывод - если вирус исчезнет, то для России это плохо. Само собой - кто же тогда будет вакцины покупать.
VKuser17048399
Очень странная статья
olla
О.. Баранова та еще "ученая" .Нашли кого цитировать)) Ну господа, журналисты, "тщательнее надо", как говорил классик))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний