Биолог Баранова объяснила, как в Японии мог самоуничтожиться коронавирус

«"Дельта" быстрее передается, чем другие штаммы, поэтому у них мало шансов размножиться. Есть штаммы более зловредные, среди них и те, которые уклоняются от антител, а значит, их хуже берет вакцина. А потому, если "дельта" сама по себе сдохнет, а другие штаммы обрадуются и придут — возможно, от этого станет гораздо хуже», — объяснила Баранова.

Самоликвидация «дельта»-штамма коронавируса, как это, предположительно, произошло в Японии, может быть опасна для России, поскольку этот вариант из-за своей инфекционности сдерживает другие штаммы, в том числе более заразные. Об этом профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния, США) биолог Анча Баранова рассказала в интервью «Ленте.ру» , опубликованном 25 ноября.

Однако шансы на реализацию японского сценария в России, по её словам, минимальны. В Японии, вероятно, был один занос «дельты», от которого коронавирус пошёл дальше. В Европе же этих заносов было много, и штаммы развиваются из множества разных корней, поэтому «поломка» мутации, как в Японии, почти невозможна.



«Поскольку в Японии была одна "дельта", в ней, как сообщают японские коллеги, накопились мутации в белке nsp14. А этот белок определяет способность вируса исправлять мутации. Но поскольку сам nsp14 «испортился», то исправить уже ничего не мог, ошибки стали множиться бесконтрольно. И, в конце концов, вирус пришел к печальному для себя финишу», — раскрыла Баранова предположительный сценарий развития ситуации в Японии.



Напомним, в этой стране заболеваемость резко пошла на спад: летом заболевали по 26 тысяч человек в сутки, а сейчас — по 200. Учёные предположили, что «дельта»-штамм самоликвидировался.



Вырождение вируса в результате мутаций описывалось учёными и раньше. Например, по словам Барановой, так могло произойти и в 2003 году с SARS — острым респираторным синдромом.

