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«Казалось бы, это естественная ситуация. Но это неестественно». Вильфанд дал прогноз погоды в Европейской России

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Жителей Европейской России в самом конце ноября ждут аномальные температуры: в центре на 5 градусов выше нормы, а на севере — холода.

«Температура в центре Европейской России будет в четверг на три градуса выше нормы, дальше будет теплеть еще. К выходным будет теплее нормы на пять градусов. В воскресенье будет днем до плюс четырех градусов и теплый юго-западный ветер. По расчетам, температура (составит) даже до плюс пяти градусов», — приводит РИА Новости 25 ноября прогноз научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

На юге Европейской России сильнее проявляется антициклональный режим погоды. «Температура будет повышаться. В Крыму завтра прогнозируется плюс пять — плюс семь градусов, а к субботе, воскресенью плюс 14 — плюс 17 градусов. Эта температура на шесть-восемь градусов выше нормы. Аналогичная ситуация в Краснодарском крае», — сообщает синоптик.

На севере же велика вероятность аномального холода. «Морозы на севере Европейской России прогнозируются серьезные. В четверг ночью прогнозируется до минус десяти градусов, а к концу недели до минус 20 — минус 23 градусов. Днем температура будет до минус 12 градусов. Казалось бы, это естественная ситуация. Но это неестественно, потому что на севере очень холодно, а на юге очень тепло», — поясняет Вильфанд.

Напомним, в Петербурге, по прогнозу СЗ УГМС, к выходным температура опустится ниже нуля. Ожидается переменная облачность, то есть может выглянуть солнце.

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Комментарии (5)

serglaz
вы не поняли смысл цитаты))
Я бы перефразировал долгосрочные прогнозы мсье Вильфанда немного иначе:
"...печень жертвенного ягненка - алого цвета и смещена влево. Селезенка же необычно велика для этой фазы Меркурия. Ждать непогоды и гнева богов." ))
Modest_5e4ce41f7533b
"Вот тут есть одна: об пропаже гадает. Коли что пропадет у кого, так сказывает. Да и то по именам не называет, а больше всё обиняком. Спросят у нее: «Кто, мол, украл?» А она поворожит, да и скажет: «Думай, говорит, на черного или на рябого». Больше от нее и слов нет. Да и то, говорят, от старости, что ли, все врет больше".
Mil Muertes
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Это Россия, "которую мы потеряли".
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