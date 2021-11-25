«Казалось бы, это естественная ситуация. Но это неестественно». Вильфанд дал прогноз погоды в Европейской России

«Температура в центре Европейской России будет в четверг на три градуса выше нормы, дальше будет теплеть еще. К выходным будет теплее нормы на пять градусов. В воскресенье будет днем до плюс четырех градусов и теплый юго-западный ветер. По расчетам, температура (составит) даже до плюс пяти градусов», — приводит РИА Новости 25 ноября прогноз научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Жителей Европейской России в самом конце ноября ждут аномальные температуры: в центре на 5 градусов выше нормы, а на севере — холода.

На юге Европейской России сильнее проявляется антициклональный режим погоды. «Температура будет повышаться. В Крыму завтра прогнозируется плюс пять — плюс семь градусов, а к субботе, воскресенью плюс 14 — плюс 17 градусов. Эта температура на шесть-восемь градусов выше нормы. Аналогичная ситуация в Краснодарском крае», — сообщает синоптик.



На севере же велика вероятность аномального холода. «Морозы на севере Европейской России прогнозируются серьезные. В четверг ночью прогнозируется до минус десяти градусов, а к концу недели до минус 20 — минус 23 градусов. Днем температура будет до минус 12 градусов. Казалось бы, это естественная ситуация. Но это неестественно, потому что на севере очень холодно, а на юге очень тепло», — поясняет Вильфанд.



Напомним, в Петербурге, по прогнозу СЗ УГМС, к выходным температура опустится ниже нуля. Ожидается переменная облачность, то есть может выглянуть солнце.

