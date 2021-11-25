Аномально тепло и привычно сыро. Погода в Петербурге изменится к выходным

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 ноября в городе будет облачно. Утром мокрый снег, днём дождь, ветер умеренный, в прибрежных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью опускалась до минус 2 градусов, в 7 часов — чуть выше 0, днём вырастет до 3–5 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, утром и днем будет понижаться.



Такая погода в городе задержится ненадолго. «Санкт-Петербург первым встретил оттепель, и он же первым с ней и простится, — обещает Центр «ФОБОС». — Сегодня на берегах Невы до +5 градусов, а уже завтра температура начнет понижаться, и осадки опять перейдут в снег. Пик похолодания придётся на выходные — после полудня -1...-3 градуса, это в среднем на 4 градуса ниже нормы».

