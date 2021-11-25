Аномально тепло и привычно сыро. Погода в Петербурге изменится к выходным

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 ноября в городе будет облачно. Утром мокрый снег, днём дождь, ветер умеренный, в прибрежных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью опускалась до минус 2 градусов, в 7 часов — чуть выше 0, днём вырастет до 3–5 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, утром и днем будет понижаться.
Такая погода в городе задержится ненадолго. «Санкт-Петербург первым встретил оттепель, и он же первым с ней и простится, — обещает Центр «ФОБОС». — Сегодня на берегах Невы до +5 градусов, а уже завтра температура начнет понижаться, и осадки опять перейдут в снег. Пик похолодания придётся на выходные — после полудня -1...-3 градуса, это в среднем на 4 градуса ниже нормы».
В прогнозе СЗ УГМС на 26 ноября тоже мокрый снег, а на 27 ноября — уже облачно с прояснениями и без осадков, на дорогах гололедица.
«Яндекс» напоминает историю погодных наблюдений за 57 лет. 25 ноября в Петербурге чаще всего бывает паcмурно (40 раз), ясно было всего один раз, облачно с прояснениями — 16 раз. Температура колеблется от минус 7 до плюс 1 градуса, так что сегодняшние плюс 5 — повышенное значение. Холоднее всего в этот день было в 1965 году, минус 18. А теплее всего — в 1982 году, плюс 8 градусов. Чаще всего осадков 25 ноября не выпадает, а сегодня ожидается 2,4 мм.