FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +3
74.37р83.64р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Первая женщина-премьер в истории Швеции ушла в отставку спустя несколько часов после избрания

6
Печать

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку через несколько часов после избрания. Об этом 24 ноября сообщает радиостанция Radio Sweden.

Это связано с тем, что в среду проект бюджета правительства Швеции не набрал большинства голосов в Риксдаге (парламент). Депутаты поддержали проект, который предложила оппозиция.

После этого партия «Зеленых» вышла из правительственной коалиции с социал-демократами. Это автоматически означало отставку премьера, передает телеканал SVT.

При этом Андерссон заявила, что готова возглавить однопартийное социал-демократическое правительство, если за это проголосует парламент. «Для меня это вопрос уважения. Я не хочу возглавлять правительство, когда есть основания сомневаться в его легитимности», — сказала она спикеру Риксдага Андреасу Норлену.

Парламент Швеции 24 ноября проголосовал за кандидатуру лидера Социал-демократической рабочей партии Магдалены Андерссон на пост премьер-министра страны. Она стала первой женщиной в истории Швеции, которая заняла эту должность.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

266110600
Молодцы шведские правые, может, ещё вернут свою страну в золотой век.
AlBerkut
За эти несколько часов вполне можно было объявить войну кому-нибудь и капитулировать.
Например, России. А что, я может только за вхождение Шведской области в состав РФ 😎
Музыка у них классная, и Sabaton, и Флор Янсен поёт классно, хоть и у финнов...
😂😂😂
Капитан Очевидность2
"Первая женщина-премьер в истории Швеции ушла в отставку спустя несколько часов после избрания"

Месячные что ли внезапно начались?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний