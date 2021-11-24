"Первая женщина-премьер в истории Швеции ушла в отставку спустя несколько часов после избрания"

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку через несколько часов после избрания. Об этом 24 ноября сообщает радиостанция Radio Sweden.
Это связано с тем, что в среду проект бюджета правительства Швеции не набрал большинства голосов в Риксдаге (парламент). Депутаты поддержали проект, который предложила оппозиция.
После этого партия «Зеленых» вышла из правительственной коалиции с социал-демократами. Это автоматически означало отставку премьера, передает телеканал SVT.
При этом Андерссон заявила, что готова возглавить однопартийное социал-демократическое правительство, если за это проголосует парламент. «Для меня это вопрос уважения. Я не хочу возглавлять правительство, когда есть основания сомневаться в его легитимности», — сказала она спикеру Риксдага Андреасу Норлену.
Парламент Швеции 24 ноября проголосовал за кандидатуру лидера Социал-демократической рабочей партии Магдалены Андерссон на пост премьер-министра страны. Она стала первой женщиной в истории Швеции, которая заняла эту должность.