Киберпанк не наступил. Петербургская пенсионерка отстояла в судебной борьбе с роботом больше 200 тысяч рублей

Петербургская пенсионерка вышла победителем из разбирательства с необоснованными соцвыплатами. Невский райсуд отказался взыскать с нее деньги, которые автоматически выплачивались плюсом к пенсии в течение пяти лет.



Как сообщает 24 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга, иск к женщине подало ГКУ «Городской информационно-расчетный центр». В нем было указано, что с 2007 года пенсионерка получала соцвыплату в дополнение к пенсии, но с 2012 по 2019 год она не имела на нее права, потому что была снята с регистрационного учета в городе. В апреле 2019-го женщина обратилась в администрацию Невского района и предоставила паспорт — тогда неожиданный факт и вскрылся.

