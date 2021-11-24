Киберпанк не наступил. Петербургская пенсионерка отстояла в судебной борьбе с роботом больше 200 тысяч рублей

Петербургская пенсионерка вышла победителем из разбирательства с необоснованными соцвыплатами. Невский райсуд отказался взыскать с нее деньги, которые автоматически выплачивались плюсом к пенсии в течение пяти лет.
Как сообщает 24 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга, иск к женщине подало ГКУ «Городской информационно-расчетный центр». В нем было указано, что с 2007 года пенсионерка получала соцвыплату в дополнение к пенсии, но с 2012 по 2019 год она не имела на нее права, потому что была снята с регистрационного учета в городе. В апреле 2019-го женщина обратилась в администрацию Невского района и предоставила паспорт — тогда неожиданный факт и вскрылся.
За эти пять лет пенсионерка получила выплат на 217 936 рублей 61 копейку. Учреждение просило взыскать деньги обратно как «неосновательное обогащение».
Суд указал, что это возможно, если ответчик приобрел или сберег имущество за счет другого лица, но у пенсионерки другой случай. Такие выплаты возможно вернуть, если получателя признают недобросовестным или в случае счетной ошибки. Ни того, ни другого суд не увидел и центру отказал.
«Спорные выплаты, на взыскании которых настаивал истец, назначены и произведены в пользу ответчика в отсутствие ее заявления об их назначении, в результате ненадлежащей проверки истцом сведений о наличии у ответчика права на получение таких выплат, и не были обусловлены недобросовестностью ответчика, что исключает их возврат в судебном порядке», — говорится в сообщении.