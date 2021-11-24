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Гинцбург рассказал, как будут испытывать назальную вакцину от коронавируса

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В рамках исследования назальной вакцины против коронавируса будут прививать как тех, кто уже был ранее вакцинирован «Спутником V», так и людей без антител. Об этом 24 ноября заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Есть разные варианты дизайна исследования. В рамках исследования планируется привить назальной вакциной и тех, кто уже ранее был вакцинирован «Спутником V», и тех, кто не имеет антител», — цитирует его слова РИА Новости.

Ранее Владимир Путин рассказал о том, как сделал прививку назальной вакциной, он заверил, что никаких неприятных ощущений после нее не испытал.

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Комментарии (7)

Торин Д
будут тучи нагонять что б дожди из вакцины шли )))))))
gatsby55
"Есть разные варианты дизайна исследования..." А он точно врач?
LiChaBaTa
Всем кто против прививок предлагаю помолчать, иначе будете сидеть.

«Сдай» антиваксера

О том, что Росздравнадзор начал собирать сведения о тех, кто агитирует против вакцинации от коронавируса, стало известно 1 ноября после того, как постановление о начале такой процедуры подписала глава надзорного ведомства Алла Самойлова. В документе специалисты призвали представительствам в субъектах искать данные о противниках вакцинации в соцсетях и СМИ.

С начала месяца в Следственный комитет и прокуратуру по всей России передали 37 материалов. Наибольшее количество антиваксеров было обнаружено в Карелии (18 материалов), в Ростовской (восемь материалов) и Волгоградской (пять материалов) областях.
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