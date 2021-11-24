Гинцбург рассказал, как будут испытывать назальную вакцину от коронавируса

В рамках исследования назальной вакцины против коронавируса будут прививать как тех, кто уже был ранее вакцинирован «Спутником V», так и людей без антител. Об этом 24 ноября заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.



«Есть разные варианты дизайна исследования. В рамках исследования планируется привить назальной вакциной и тех, кто уже ранее был вакцинирован «Спутником V», и тех, кто не имеет антител», — цитирует его слова РИА Новости.

