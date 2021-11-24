Госдума увеличила МРОТ в 2022 году до 13 890 рублей в месяц

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон об увеличении минимального размера оплаты труда в 2022 году до 13 890 рублей в месяц.



МРОТ вырастет на 8,6% (примерно на 1 100 рублей). В 2021 году он составляет 12 792 рубля в месяц.



Ожидается, что повышение зарплаты затронет 2,7 млн работников.



Ранее президент России Владимир Путин предложил увеличить прожиточный минимум в 2022 году на 8,6% (до 12 654 рублей в месяц). Кроме того, он поручил проиндексировать МРОТ до 13 890 рублей в месяц.

