FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +3
74.83р84.17р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Голикова предрекла новый эпидподъём по коронавирусу. «Другие страны его не избежали»

Вице-премьер РФ назвала «драматическим» отсутствие снижения смертности от COVID-19 и предупредила о новом эпидемическом подъёме

0
Печать

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что новый эпидемический подъём в России будет — его не избежали другие страны, поэтому необходимо соблюдать дисциплину и принятые ограничительные меры.

«Мы находимся в преддверие Нового года и для того, чтобы избежать нового подъёма заболеваемости, мы по-прежнему должны соблюдать те ограничительные меры, которые совместно выработали. Нам нужно значимо снизить заболеваемость и достигнуть тех искомых показателей коллективного иммунитета, которые мы обозначили, для того, чтобы наиболее безопасно пройти новый эпидемический подъём. А он будет. Его, к сожалению, не избежали другие страны. Поэтому важно, чтобы мы все соблюдали соответствующую дисциплину», — цитирует заявление Голиковой на совещании у президента РФ 24 ноября РИА Новости.

Также вице-премьер назвала «драматическим» отсутствие снижения смертности от коронавируса в России. По её словам, несмотря на то, что число заражений COVID-19 в стране сокращается уже шестой день подряд, смертность от коронавирусной инфекции по-прежнему остаётся практически на том же уровне.

Ранее Татьяна Голикова заявила, что Петербург относится к числу регионов с наименьшей долей ковидных коек и находится в лидерах по коллективному иммунитету.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний