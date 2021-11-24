Голикова предрекла новый эпидподъём по коронавирусу. «Другие страны его не избежали»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что новый эпидемический подъём в России будет — его не избежали другие страны, поэтому необходимо соблюдать дисциплину и принятые ограничительные меры.



«Мы находимся в преддверие Нового года и для того, чтобы избежать нового подъёма заболеваемости, мы по-прежнему должны соблюдать те ограничительные меры, которые совместно выработали. Нам нужно значимо снизить заболеваемость и достигнуть тех искомых показателей коллективного иммунитета, которые мы обозначили, для того, чтобы наиболее безопасно пройти новый эпидемический подъём. А он будет. Его, к сожалению, не избежали другие страны. Поэтому важно, чтобы мы все соблюдали соответствующую дисциплину», — цитирует заявление Голиковой на совещании у президента РФ 24 ноября РИА Новости.

