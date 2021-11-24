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Необычное видео от МЧС Абхазии: из люка «рождается» жеребёнок

В Абхазии спасатели помогли попавшей в канализацию лошади

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Пока в Петербурге и Москве в прудах ловят раненых уток, в Абхазии спасатели МЧС достали из воды тонувшего жеребёнка.

Как сообщает 24 ноября республиканское МЧС в Facebook, в селе Нижняя Эшера, что около города Сухум, жеребёнок провалился в канализационный люк позади заброшенного строения, предположительно кинотеатра. Местная жительница вызвала спасателей.

Спасательная операция выглядела необычно. Сначала из люка вылез мужчина в форме, а потом оттуда «родился» конь. «Спасатели поддели верёвками под грудь и конечности животного и вытащили жеребенка из двухметрового колодца», — отмечается в сообщении.

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Комментарии (1)

Michael9870
Отправили без мамки. Теперь задерут волки или пристрелят защитники животных из ЕР или КПРФ (перепутают с кабаном).
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