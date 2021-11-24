Лёд изменил жизнь уток. Петербургских волонтёров завалили сообщениями о раненых птицах

Водоёмы в Петербурге начали покрываться льдом, и спасателей завалили заявками горожане, переживающие за раненых уток.

Раньше больные птицы терялись на фоне стаи, но в заледенелой воде им выжить сложно. «Звонки о травмированных утиных, оставшихся на льду и в полыньях, посыпались на координатора один за другим, а так как гидрокостюмы были починены к сезону и приведены в боевую готовность, то сезон врасплох не застал», — сообщает 24 ноября в своём паблике в «ВКонтакте» поисково-спасательный отряд «Экстремум».



За два дня поступили заявки на шесть диких и одну домашнюю утку. «Достали трех крякв, домашнюю утку и травмированную чернеть, заявка о которой была у нас почти месяц, но поймать ее смогли только с установлением льда на водоеме. Уж очень хорошо и далеко ныряет. Еще к одной уточке мы не успели. А вот дома после всех поездок образовался небольшой птичник-утятник в ожидании отправки к специалистам», — рассказывают спасатели.



Московское ГУ МЧС в своём телеграм-канале также отчиталось о выезде на «птичье дело». Вечером 23 ноября сотрудники Московского авиацентра отправились в район Южное Бутово, где в замерзающем пруду на улице Горчакова плавала раненая птица.



Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Поделиться Поделиться







«По прибытии мы обнаружили селезня в беспомощном состоянии, он предпринимал отчаянные попытки спастись, — рассказал старший дежурной смены Антон Русанов. — Один из наших спасателей бросился в воду, чтоб поймать селезня, но тот испугался и увернулся в сторону. Тогда другой наш специалист решил воспользоваться верёвкой, которую мы растянули через пруд, и попытался с её помощью сместить селезня к берегу. Все попытки оказались тщетными. Птицу удалось поймать только с помощью сачка».

