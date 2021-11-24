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В Петербурге освободились уже более 2300 коронавирусных коек

Число пациентов с коронавирусом и пневмониями в Петербурге продолжает снижаться, следует из статистики Смольного.

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Как говорится в эпидемиологической справке от 24 ноября, в Петербурге на 8 888 развернутых ковидных койках осталось 6 520 пациентов. 622 из них — в реанимации, а 322 подключены к ИВЛ. За минувшие сутки в больницы поступили еще 368 новых больных, а выписаны были 483. Амбулаторно лечатся 33 732 человека.

За минувшие сутки, по статистике Смольного, были первично привиты 14 336 петербуржцев. Закончили цикл 16 574. Всего в Петербурге полностью привиты 2,13 млн жителей. В запасе еще 741 тысяча доз.

Как в Петербурге уживаются сразу три официальные статистики по вакцинации и почему они друг с другом не стыкуются — читайте в материале «Фонтанки».

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