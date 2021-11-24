В Кремле одобрили приглашение антиваксеров в «красную зону»

Пресс-секретарь российского президента заявил о поддержке инициативы врачей по приглашению антипрививочников в «красную зону» больниц. Но эту борьбу, по его словам, не стоит превращать в «охоту на ведьм».
«В курсе, оцениваем очень положительно» — так 24 ноября Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости письмо врачей к антипрививочникам.
По словам Пескова, противников вакцинации в стране «не так много», хотя «такая прослойка людей есть». Песков призвал не превращать борьбу с такими людьми в «охоту на ведьм».
«Безусловно, было бы плохо это все превращать в атаку на ведьм, здесь, конечно, нужен такой спокойный, трезвый, сбалансированный подход», — отметил пресс-секретарь президента.
Открытое письмо, адресованное антипрививочникам, подписали врачи 11 российских больниц, в том числе петербургской инфекционной больницы имени Боткина и Городской больницы № 40 Санкт-Петербурга. Оно обращено как ко всем сторонникам этой идеи, так и к известным людям, например лидерам КПРФ и «Справедливой России» Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, музыканту Константину Кинчеву и т. д.