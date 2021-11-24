Росздравнадзор будет искать антиваксеров в соцсетях и СМИ, чтобы сдать Следственному комитету

Росздравнадзор поручил своим территориальным органам искать в соцсетях и прессе фейки о вреде вакцинации от коронавируса и сообщать в СК и прокуратуру о источниках лжи. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.



«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения поручила территориальным органам Росздравнадзора в случае выявления направлять в прокуратуру и следственные органы информацию о лицах, в том числе медицинских работниках, активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции, деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена статьями 207.1 и 207.2 УК РФ», — говорится в сообщении, цитируемом «Интерфаксом».

