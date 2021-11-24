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Росздравнадзор будет искать антиваксеров в соцсетях и СМИ, чтобы сдать Следственному комитету

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Росздравнадзор поручил своим территориальным органам искать в соцсетях и прессе фейки о вреде вакцинации от коронавируса и сообщать в СК и прокуратуру о источниках лжи. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения поручила территориальным органам Росздравнадзора в случае выявления направлять в прокуратуру и следственные органы информацию о лицах, в том числе медицинских работниках, активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции, деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена статьями 207.1 и 207.2 УК РФ», — говорится в сообщении, цитируемом «Интерфаксом».

Сегодня стало известно, что Росздравнадзор передал в СК и прокуратуру данные о 37 антиваксерах.

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Комментарии (22)

Cashmare
крыс и стукачей в России на многие века припасено
confident
Современное возрождение лысенковщины. Ну история все расставляет по своим местам. Но они же ее не читали :)
263784231
Может они своим прямым делом когда-нибудь займутся - надзором за защитой прав потребителей? Или всё недосуг, поскольку им надо успевать стучать на тех, кто не потребляет, отчего-то, их собственные услуги?
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