В Петербурге прекратили дело об оторванной стопе матроса, на которого наехал на кране старпом. Участники помирились

Как сообщает 24 ноября объединенная пресс-служба городских судов, в июне судно, пришвартованное в порту Бронка, готовилось к принятию груза. Кожемяко управлял электрогидравлическим краном и поручил матросу снять с него крюк — но не проверил, есть ли на подчиненном специальная обувь с жестким подноском.



Затем Кожемяко поехал на кране вперед, а матрос в это время поднимался на люки трюмов, чтобы выполнить указание старпома. Тележка крана наехала ему на правую ногу — стопу оторвало «на уровне правого голеностопного сустава с размозжением костей и мягких тканей».

