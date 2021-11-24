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В Петербурге прекратили дело об оторванной стопе матроса, на которого наехал на кране старпом. Участники помирились

Суд прекратил уголовное дело о травмировании матроса в порту Бронка

В Петербурге прекратили уголовное дело в отношении старпома теплохода «Пола Филофея» Александра Кожемяко. Его привлекли к ответственности из-за оторванной стопы матроса, но участники конфликта помирились.

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Как сообщает 24 ноября объединенная пресс-служба городских судов, в июне судно, пришвартованное в порту Бронка, готовилось к принятию груза. Кожемяко управлял электрогидравлическим краном и поручил матросу снять с него крюк — но не проверил, есть ли на подчиненном специальная обувь с жестким подноском.

Затем Кожемяко поехал на кране вперед, а матрос в это время поднимался на люки трюмов, чтобы выполнить указание старпома. Тележка крана наехала ему на правую ногу — стопу оторвало «на уровне правого голеностопного сустава с размозжением костей и мягких тканей».

Матрос больше не имеет претензий к старпому — говорит, вред полностью возмещен и они помирились. Петродворцовый суд прекратил дело в связи с ходатайством пострадавшего.

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