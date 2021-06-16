С сухогруза, стоящего у причала порта Бронка в Петербурге, госпитализировали мужчину

Как стало известно «Фонтанке» 16 июня, накануне после полудня в одну из городских больниц был доставлен 49-летний мужчина. По предварительной информации, его госпитализировали от причала порта Бронка в Ломоносове. Врачи диагностировали у пострадавшего травму ноги.

Мужчину госпитализировали с сухогруза, стоящего у причала порта Бронка в Петродворцовом районе Петербурга. Пострадавший получил травму при выполнении профессиональных обязанностей.

«Инцидент произошёл на борту расположенного рядом с причалом судна — член экипажа, выполняя профессиональные обязанности, оступился, и его нога попала под тележку судового крана. Сотрудники порта оказали пострадавшему первую помощь, вызвали скорую, которая госпитализировала его. Во время инцидента никакие операции по погрузке-разгрузке не велись, порт не имеет никакого отношения к несчастному случаю, произошедшему на борту судна», — сообщила представительница компании.



По данным «Фонтанки», сухогрузное судно, о котором идёт речь, носит название «Пола Филофея». Согласно данным из открытых источников, оно принадлежит ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания».



По номеру телефона петербургского подразделения компании, который указан на её официальном сайте, ответил мужчина, который отказался называть своё имя и должность. Последний сообщил, что ПАО «ГТЛК» действительно выступает владельцем «Пола Филофея», но эксплуатирует судно компания «Пола Райз». Её руководство отказалось от комментариев.

