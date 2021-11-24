В Петербурге вводятся новые ковидные льготы и имущественные налоги

Льготами по земельному налогу и налогу на имущество смогут воспользоваться пансионаты и гостинично-лечебные оздоровительные учреждения. Конгрессно-выставочные площадки будут освобождены от имущественных налогов за 2021 год.



Новые льготы появятся для резидентов особой экономической зоны: нулевая ставка на прибыль в течение налоговых периодов, начиная с первой прибыли.



Юрлицам предстоит платить налог на имущество по кадастровой стоимости за гаражи, машино-места и объекты незавершенного капитального строительства. Также в два раза сокращается минимальная площадь торговых и деловых помещений (с 100 до 500 тысяч рублей), с которой взимается имущественный налог.

