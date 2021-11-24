В Петербурге вводятся новые ковидные льготы и имущественные налоги

Льготами по земельному налогу и налогу на имущество смогут воспользоваться пансионаты и гостинично-лечебные оздоровительные учреждения. Конгрессно-выставочные площадки будут освобождены от имущественных налогов за 2021 год.
Новые льготы появятся для резидентов особой экономической зоны: нулевая ставка на прибыль в течение налоговых периодов, начиная с первой прибыли.
Юрлицам предстоит платить налог на имущество по кадастровой стоимости за гаражи, машино-места и объекты незавершенного капитального строительства. Также в два раза сокращается минимальная площадь торговых и деловых помещений (с 100 до 500 тысяч рублей), с которой взимается имущественный налог.
Ставка земельного налога на участки под жилыми домами и инженерной инфраструктурой ЖКС подрастет с 0,01 % до 0,05 %. Рост предусматривает переходный период. Ставка на сельхозземли вырастет 0,1 до 0,3 %.
Во втором чтении законопроект дополнили продлением действующих льгот по имущественному и транспортному налогам для предприятий гостиничного бизнеса, туристической и конгрессно-выставочной деятельности. Кроме того, продлили на 2022 год льготный период по налогу на имущество занятых в сферах культуры, здравоохранения, спорта, соцобслуживания, образования организаций.