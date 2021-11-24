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В Петербурге вводятся новые ковидные льготы и имущественные налоги

Заксобрание на заседании 24 ноября утвердило в окончательном, третьем чтении новеллы в части льгот для пострадавших в пандемию коронавируса предпринимателей, а также по увеличению налоговых ставок. Документ отправился на подписание губернатору.

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Льготами по земельному налогу и налогу на имущество смогут воспользоваться пансионаты и гостинично-лечебные оздоровительные учреждения. Конгрессно-выставочные площадки будут освобождены от имущественных налогов за 2021 год.

Новые льготы появятся для резидентов особой экономической зоны: нулевая ставка на прибыль в течение налоговых периодов, начиная с первой прибыли.

Юрлицам предстоит платить налог на имущество по кадастровой стоимости за гаражи, машино-места и объекты незавершенного капитального строительства. Также в два раза сокращается минимальная площадь торговых и деловых помещений (с 100 до 500 тысяч рублей), с которой взимается имущественный налог.

Ставка земельного налога на участки под жилыми домами и инженерной инфраструктурой ЖКС подрастет с 0,01 % до 0,05 %. Рост предусматривает переходный период. Ставка на сельхозземли вырастет 0,1 до 0,3 %.

Во втором чтении законопроект дополнили продлением действующих льгот по имущественному и транспортному налогам для предприятий гостиничного бизнеса, туристической и конгрессно-выставочной деятельности. Кроме того, продлили на 2022 год льготный период по налогу на имущество занятых в сферах культуры, здравоохранения, спорта, соцобслуживания, образования организаций.

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Комментарии (3)

Dimus
"Ставка земельного налога на участки под жилыми домами и инженерной инфраструктурой ЖКС подрастет с 0,01 % до 0,05 %." - фигассе "подрастет",- 500% !
261860121
" Также в два раза сокращается минимальная площадь торговых и деловых помещений (с 100 до 500 тысяч рублей), с которой взимается имущественный налог". Это цитата. Автор заметки перепутал тяжелое и зеленое. Что хотел сказать ,понятно. Но косвенно. Так как косноязычно.
Ser_N0771
одни поднимут кадастровую стоимость, другие налоговые ставки... и данное произведение спустят к оплате - подхлестнем еще чуть-чуть инфляцию...
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