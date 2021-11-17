«Вы с Чудами-юдами поаккуратнее». ЗакС отказался поддержать оппозиционные правки к закону о налогах и льготах

ЗакС принял поправки «Единой России». Первая касалась продления действующих льгот по имущественному и транспортному налогам для пострадавших отраслей: предприятий гостиничного бизнеса, туристической и конгрессно-выставочной деятельности. Также предусмотрены льготы для арендодателей, если они предоставляют скидки по арендной плате и платят зарплату выше минимального для Петербурга размера.



Вторая — продление на 2022 год льготного периода (снизить выплату до 50 % от установленной) по налогу на имущество организаций, занятых в сферах культуры, здравоохранения, спорта, соцобслуживания, образования.



Также ЗакС поддержал предложение фракции «Новые люди» предоставить дополнительный льготный период резидентам особых экономических зон города. «Наша поправка выступает за привлечение инвесторов в город. Город борется, конкурирует за особые экономические зоны. Мы предложили добавить один льготный год, думаю, это будет хорошим [стимулом] для внешних инвесторов, которые нацелены работать в Санкт-Петербурге», — прокомментировал представитель фракции Дмитрий Панов.



Коммунист Ирина Иванова предлагала отодвинуть введение уплаты имущественного налога от кадастровой стоимости на помещения больше 500 кв. м. «Никто — ни КИО, ни ККИ, ни финансовый орган не знают, сколько таких объектов, какая будет реальная стоимость кадастровая, на сколько возрастет она, какой будет доход бюджета. Ее никто не рассчитывал и будут рассчитывать только в 2022 году. Поэтому я сочла необходимым вводить этот налог в 2024 году. Получается, мы как Чудо-юдо выскакиваем и говорим: у вас должок, а какой должок — неизвестно», — возмутилась депутат.



«Хорошо. С Чудами-юдами поаккуратнее, Ирина Владимировна», — заметил вице-спикер ЗакСа Николай Бондаренко, который вел заседание в отсутствие спикера парламента Александра Бельского. Поправку Ивановой, тем не менее, не поддержали.



Также парламент отказался принять предложение «яблочника» Бориса Вишневского, он настаивал на отказе от увеличения имущественного налога физлиц в следующем году. «Увеличение, пусть и не очень большое, на мой взгляд, неприемлемое в сегодняшней экономической ситуации, когда кризис и пандемия», — констатировал депутат, добавив, что город получит с этого всего около 100 млн руб. — сумму незначительную относительно объема казны и вносимых в закон о бюджете правок. Не нашла поддержки и инициатива исключить гаражи и машино-места из состава налогооблагаемых объектов.

