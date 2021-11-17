«Вы с Чудами-юдами поаккуратнее». ЗакС отказался поддержать оппозиционные правки к закону о налогах и льготах

ЗакС принял поправки «Единой России». Первая касалась продления действующих льгот по имущественному и транспортному налогам для пострадавших отраслей: предприятий гостиничного бизнеса, туристической и конгрессно-выставочной деятельности. Также предусмотрены льготы для арендодателей, если они предоставляют скидки по арендной плате и платят зарплату выше минимального для Петербурга размера.
Вторая — продление на 2022 год льготного периода (снизить выплату до
Также ЗакС поддержал предложение фракции «Новые люди» предоставить дополнительный льготный период резидентам особых экономических зон города. «Наша поправка выступает за привлечение инвесторов в город. Город борется, конкурирует за особые экономические зоны. Мы предложили добавить один льготный год, думаю, это будет хорошим [стимулом] для внешних инвесторов, которые нацелены работать в Санкт-Петербурге», — прокомментировал представитель фракции Дмитрий Панов.
Коммунист Ирина Иванова предлагала отодвинуть введение уплаты имущественного налога от кадастровой стоимости на помещения больше 500 кв. м. «Никто — ни КИО, ни ККИ, ни финансовый орган не знают, сколько таких объектов, какая будет реальная стоимость кадастровая, на сколько возрастет она, какой будет доход бюджета. Ее никто не рассчитывал и будут рассчитывать только в 2022 году. Поэтому я сочла необходимым вводить этот налог в 2024 году. Получается, мы как Чудо-юдо выскакиваем и говорим: у вас должок, а какой должок — неизвестно», — возмутилась депутат.
«Хорошо. С Чудами-юдами поаккуратнее, Ирина Владимировна», — заметил вице-спикер ЗакСа Николай Бондаренко, который вел заседание в отсутствие спикера парламента Александра Бельского. Поправку Ивановой, тем не менее, не поддержали.
Также парламент отказался принять предложение «яблочника» Бориса Вишневского, он настаивал на отказе от увеличения имущественного налога физлиц в следующем году. «Увеличение, пусть и не очень большое, на мой взгляд, неприемлемое в сегодняшней экономической ситуации, когда кризис и пандемия», — констатировал депутат, добавив, что город получит с этого всего около 100 млн руб. — сумму незначительную относительно объема казны и вносимых в закон о бюджете правок. Не нашла поддержки и инициатива исключить гаражи и машино-места из состава налогооблагаемых объектов.
«Вы с Чудами-юдами поаккуратнее». ЗакС отказался поддержать оппозиционные правки к закону о налогах и льготах
Заксобрание Петербурга забраковало большинство поправок к губернаторскому законопроекту о налогах и сборах, в рамках которого депутаты предлагали ослабить финансовую нагрузку на пострадавших от пандемии предпринимателей. Парламент принял проект документа во втором чтении 17 ноября.
ЗакС принял поправки «Единой России». Первая касалась продления действующих льгот по имущественному и транспортному налогам для пострадавших отраслей: предприятий гостиничного бизнеса, туристической и конгрессно-выставочной деятельности. Также предусмотрены льготы для арендодателей, если они предоставляют скидки по арендной плате и платят зарплату выше минимального для Петербурга размера.