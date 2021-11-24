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У дамы, въехавшей задом в «Ягуар» Игоря Скляра, были признаки алкогольного опьянения

Предполагаемую виновницу ДТП задержали.

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Виновница аварии с автомобилем актера Игоря Скляра на Лиговском проспекте могла быть пьяна. Как стало известно «Фонтанке» 24 ноября, полиция зафиксировала у нее признаки алкогольного опьянения.

Примечательно, что сотрудники группы розыска ОГИБДД УМВД по Фрунзенскому району задержали 33-летнюю Ольгу на приличном расстоянии от места ДТП — на Андреевской улице. Оттуда ее доставили в 5-й отдел полиции и составили протоколы по статьям КоАП об оставлении места аварии и о нарушении запрета на распитие после ДТП. Видимо, петербурженка сказала инспектору, что заливала стресс.

Владелец «Ауди», которая въехала в «Ягуар», написал заявление. В нём он отметил, что женщина, пользуясь отсутствием водителя, пересела за руль машины и пыталась уехать, но ничего не вышло. Примечательно, что владелец «Ауди» не является мужем виновницы ДТП.

После аварии автомобиль был доставлен на штрафстоянку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Фонтанка» публиковала накануне видео ДТП с участием «Ягуара» актера Игоря Скляра и его комментарий после столкновения.

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Комментарии (7)

Ankor
Типа жена поверит, что кто-то завладел авто. Попал мужик. Дал любовнице машину и подставился.
Dimus
А дама голым задом въехала или прикрытым? Нет ли тут оскорбления чувств ягуара?
260569221
Заливала стресс??
Мужик ей просто нужен, вот и все
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