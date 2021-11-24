У дамы, въехавшей задом в «Ягуар» Игоря Скляра, были признаки алкогольного опьянения

Виновница аварии с автомобилем актера Игоря Скляра на Лиговском проспекте могла быть пьяна. Как стало известно «Фонтанке» 24 ноября, полиция зафиксировала у нее признаки алкогольного опьянения.



Примечательно, что сотрудники группы розыска ОГИБДД УМВД по Фрунзенскому району задержали 33-летнюю Ольгу на приличном расстоянии от места ДТП — на Андреевской улице. Оттуда ее доставили в 5-й отдел полиции и составили протоколы по статьям КоАП об оставлении места аварии и о нарушении запрета на распитие после ДТП. Видимо, петербурженка сказала инспектору, что заливала стресс.

