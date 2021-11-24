В торговом центре на юге Петербурга сорвался лифт. В нём всю ночь провела женщина

Как стало известно «Фонтанке» 24 ноября, о падении лифта сотрудники ТЦ и «Маза парка» узнали утром, около 7:30, когда первые работники пришли в здание на Бухарестской улице.



По предварительной информации, лифт упал с высоты 4-го этажа, где расположен развлекательный центр, накануне поздно вечером. В нём в этот момент находилась 25-летняя женщина. Сейчас устанавливается, является она сотрудницей ТЦ или его посетительницей.



С физическими травмами и в сложном психологическом состоянии девушку госпитализировали.