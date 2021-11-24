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В торговом центре на юге Петербурга сорвался лифт. В нём всю ночь провела женщина

25-летнюю женщину увезли в больницу после падения лифта в ТЦ «Континент» на Бухарестской улице.

Во Фрунзенском районе устанавливают обстоятельства ЧП, в результате которого всю ночь в упавшем лифте провела пострадавшая женщина.

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Как стало известно «Фонтанке» 24 ноября, о падении лифта сотрудники ТЦ и «Маза парка» узнали утром, около 7:30, когда первые работники пришли в здание на Бухарестской улице.

По предварительной информации, лифт упал с высоты 4-го этажа, где расположен развлекательный центр, накануне поздно вечером. В нём в этот момент находилась 25-летняя женщина. Сейчас устанавливается, является она сотрудницей ТЦ или его посетительницей.

С физическими травмами и в сложном психологическом состоянии девушку госпитализировали.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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Комментарии (9)

Dimus
Что-то здесь не так. Ждем уточняющих обстоятельств.
житель города П.
То есть во время работы ТЦ происходит серьезное ЧП и никто не заметил? А я после ужаса Зимней Вишни говорил, что ничего не изменится.
Mr.Long
Т.е. она там всю ночь провела? Как так-то?
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