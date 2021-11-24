Вода в Неве прибывает, дамба закрыта

Уровень воды в Неве у Горного института в 7:20 24 ноября составил 105 см. За час он вырос на 10 см.

Учитывая прогнозы СЗ УГМС о повышении уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения и усилении юго-западного ветра до 17–22 м/с, ГУ «ЦУКС МСЧ России по Санкт-Петербургу» приняло решение закрыть затворы Комплекса защитных сооружений, сообщает пресс-служба КЗС.



В 5:30 затворы водопропускных сооружений и судопропускных сооружений начали движение на закрытие. В 6:10 всё сооружения КЗС были закрыты. Судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено.

