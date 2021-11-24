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Вода в Неве прибывает, дамба закрыта

Посмотрите, какая метель рано утром на Финском заливе.

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Уровень воды в Неве у Горного института в 7:20 24 ноября составил 105 см. За час он вырос на 10 см.

Скриншот с spun.fkpkzs.ru
Скриншот с spun.fkpkzs.ru
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Учитывая прогнозы СЗ УГМС о повышении уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения и усилении юго-западного ветра до 17–22 м/с, ГУ «ЦУКС МСЧ России по Санкт-Петербургу» приняло решение закрыть затворы Комплекса защитных сооружений, сообщает пресс-служба КЗС.

В 5:30 затворы водопропускных сооружений и судопропускных сооружений начали движение на закрытие. В 6:10 всё сооружения КЗС были закрыты. Судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено.

В Петербурге с ночи продолжается снегопад. Днём столбик термометра поднимется выше 0 градусов.

Скриншот с spun.fkpkzs.ru
Скриншот с spun.fkpkzs.ru

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