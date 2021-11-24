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Ловите, пока не растаял. Огромная снежная туча накрыла Петербург

Снег поменял Петербург, но днём будет плюс 2–4 градуса

Просыпаетесь, выглядываете в окно — а там всё белым-бело. Если до этого вы не видели снега в городе, то сегодня всё изменится.

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Прогноз ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на сегодня, 24 ноября, звучит так: «Ночью снег, мокрый снег, утром с дождем, днем небольшой дождь и мокрый снег». Скорее всего, долго он не пролежит: если ночью было минус 2–4 градуса, то днём ожидается плюс 2–4. Ветер умеренный, местами порывы до сильного. Обстановка на дорогах сложная.

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Температура 0 — минус 1, которая наблюдается в городе в 7 часов утра, ощущается как минус 5 при высокой влажности воздуха — 94 %, отмечает «Яндекс». Это типичная погода для конца осени. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день бывает пасмурно, как сегодня, от минус 6 до плюс 3 градусов. Самое холодное 24 ноября выдалось в 1988 году, минус 19, а самое тёплое — в 1979 году, плюс 8.

Завтра тоже ожидается небольшой минус ночью, небольшой плюс днём и снег, мокрый снег и дождь. Автомобилистам надо быть внимательнее.

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Комментарии (17)

angel of death
верните лето! хачу лета! =)
Сеньор Родригес
Да начнётся дрист!
O-o!
позновато началась фирменная бесконечная питерская грязь
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