Ловите, пока не растаял. Огромная снежная туча накрыла Петербург

Прогноз ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на сегодня, 24 ноября, звучит так: «Ночью снег, мокрый снег, утром с дождем, днем небольшой дождь и мокрый снег». Скорее всего, долго он не пролежит: если ночью было минус 2–4 градуса, то днём ожидается плюс 2–4. Ветер умеренный, местами порывы до сильного. Обстановка на дорогах сложная.
Температура 0 — минус 1, которая наблюдается в городе в 7 часов утра, ощущается как минус 5 при высокой влажности воздуха —
Завтра тоже ожидается небольшой минус ночью, небольшой плюс днём и снег, мокрый снег и дождь. Автомобилистам надо быть внимательнее.