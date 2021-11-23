СКА прервал антирекордную серию поражений благодаря хоккеистам, вызванным из запаса

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика». Встреча проходила в Нижнекамске 23 ноября. Петербуржцы выиграли со счетом 8:2.



Голы забили Кирилл Марченко (11, 15), Григорий Грязнов (23), Антон Бурдасов (34 — в большинстве), Андрей Кузьменко (37 — в большинстве, 54), Никита Гусев (45), Захар Бардаков (48).

У «Нефтехимика» отличились Егор Попов (5) и Тимур Хафизов (58 — в большинстве).

Благодаря этой победе СКА прервал антирекордную серию поражений, которая длилась шесть матчей. Отметим, что на счету 20-летнего Бардакова, помимо гола, еще две результативные передачи. Он был вызван на игру из фарм-клуба «СКА-Нева». В прошлый раз Бардаков выходил на лед за основу СКА 27 сентября в матче с «Витязем» (5:6 Б). Тогда он провел на льду чуть больше четырех минут. Также из «СКА-Невы» вернулись Кирилл Марченко и Иван Морозов, которые набрали 3 (2+1) и 2 (0+2) очка соответственно.