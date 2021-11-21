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СКА впервые в своей истории проиграл шесть матчей подряд

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Поражением для хоккейного клуба СКА из Петербурга завершился матч регулярного чемпионата против ЦСКА. Встреча проходила 21 ноября в Москве.

Петербургский клуб уступил со счетом 1:3 (0:3, 0:0, 1:0). ЦСКА забил три шайбы уже к 9 минуте. Отличились Сергей Плотников (2 минута), Сергей Андронов (7) и Михаил Григоренко (9). После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб СКА заменил вратаря Ларса Юханссона на Дмитрия Николаева. СКА за оставшееся время сумел отыграть лишь одну шайбу, автором которой стал Антон Бурдасов (55).

Для СКА это поражение шестое подряд, что стало клубным антирекордом. После 30 матчей СКА идет на четвертом месте в Западной конференции с 39 очками. Следующий матч армейцы проведут 23 ноября в Нижнекамске против «Нефтехимика».

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Комментарии (2)

SNOW
Похоже Брагину придется стать крайним
Доверчивый_5e4ce296a0900
Я знаю только одного "великого" хоккеиста, тренировать которого можно поручить Ротенбергу.
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