Антипрививочницу оштрафовали за штурм здания волгоградского Роспотребнадзора

В Волгоградской области суд привлек к административной ответственности активистку Светлану Печенову, которая участвовала в штурме здания местного Роспотребнадзора. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба судов региона.
Установлено, что 19 ноября Печенова «в нарушение установленного контрольно-пропускного режима, самовольно, не имея специального пропуска, прошла через пост охраны».
Свою вину женщина не признала. Она пояснила, что пришла в Роспотребнадзор так как «имеет волю». Кроме того, она писала письма в адрес ведомства, но ответов не получала.
Суд оштрафовал Печенову на 5 тысяч рублей по статье 20.17 КоАП (Нарушение пропускного режима охраняемого объекта) и на такую же сумму по статье 20.6.1 (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).
Также в суд поступили материалы в отношении еще двух участниц штурма Роспотребнадзора.
«Фонтанка» писала, что днем 19 ноября группа антиваксеров и противников QR-кодов ворвалась в кабинет главы управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольги Зубаревой. Как сообщало издание V1.RU, среди посетителей была активистка Оксана Барабанова, которой ранее уже удалось прорваться в кабинет к Зубаревой. Тогда она пыталась оспорить постановление об обязательной вакцинации некоторых групп граждан — саму Барабанову из-за отсутствия прививки отстранили от работы в соцслужбе.