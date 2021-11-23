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Антипрививочницу оштрафовали за штурм здания волгоградского Роспотребнадзора

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В Волгоградской области суд привлек к административной ответственности активистку Светлану Печенову, которая участвовала в штурме здания местного Роспотребнадзора. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба судов региона.

Установлено, что 19 ноября Печенова «в нарушение установленного контрольно-пропускного режима, самовольно, не имея специального пропуска, прошла через пост охраны».

Свою вину женщина не признала. Она пояснила, что пришла в Роспотребнадзор так как «имеет волю». Кроме того, она писала письма в адрес ведомства, но ответов не получала.

Суд оштрафовал Печенову на 5 тысяч рублей по статье 20.17 КоАП (Нарушение пропускного режима охраняемого объекта) и на такую же сумму по статье 20.6.1 (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Также в суд поступили материалы в отношении еще двух участниц штурма Роспотребнадзора.

«Фонтанка» писала, что днем 19 ноября группа антиваксеров и противников QR-кодов ворвалась в кабинет главы управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольги Зубаревой. Как сообщало издание V1.RU, среди посетителей была активистка Оксана Барабанова, которой ранее уже удалось прорваться в кабинет к Зубаревой. Тогда она пыталась оспорить постановление об обязательной вакцинации некоторых групп граждан — саму Барабанову из-за отсутствия прививки отстранили от работы в соцслужбе.

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Комментарии (10)

altnec
Так это надуманная наглая ложь и провокация с постановкой, да ещё и с режиссерами. так уж в Роспотребнадзоре курят.
08765432
Не, такие законы нам не нужны ....
e8okcy045171
Эту выходку активистки я не одобряю, но хочется отметить избирательное применение законности. Конституционный суд год назад оправдал самоизоляцию и другие меры: хотя они и нарушают закон, но ведь это ради нашего здоровья и благополучия. Законы теперь есть только для нас.
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