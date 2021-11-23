Антипрививочницу оштрафовали за штурм здания волгоградского Роспотребнадзора

В Волгоградской области суд привлек к административной ответственности активистку Светлану Печенову, которая участвовала в штурме здания местного Роспотребнадзора. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба судов региона.



Установлено, что 19 ноября Печенова «в нарушение установленного контрольно-пропускного режима, самовольно, не имея специального пропуска, прошла через пост охраны».



Свою вину женщина не признала. Она пояснила, что пришла в Роспотребнадзор так как «имеет волю». Кроме того, она писала письма в адрес ведомства, но ответов не получала.

