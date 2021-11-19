Антиваксеры штурмовали здание Роспотребнадзора в Волгограде, но до прихода Росгвардии ретировались

Днем 19 ноября неизвестные ворвались в кабинет главы управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. По предварительным данным, нарушители — антиваксеры и противники QR-кодов.



Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, группа людей миновала турникет и охрану, чтобы попасть в кабинет главы регионального ведомства Ольги Зубаревой. Охранник нажал тревожную кнопку, но к прибытию сотрудников Росгвардии нежелательные личности успели скрыться.



По данным V1.RU, среди посетителей была активистка Оксана Барабанова, которой ранее уже удалось прорваться в кабинет к Зубаревой. Тогда она пыталась оспорить постановление об обязательной вакцинации некоторых групп граждан — саму Барабанову из-за отсутствия прививки отстранили от работы в соцслужбе.

