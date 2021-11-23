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В Петербурге на Неве поселятся исторические корабли. Концепцию показали на совете по сохранению культурного наследия

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На совете по сохранению культурного наследия 23 ноября «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» представил концепцию проекта «Исторические парусники на Неве», сообщает корреспондент «Фонтанки». В акватории Невы реплики семи исторических парусников в натуральную величину.

Концепция предполагает размещение семи кораблей. Это фрегат «Паллада» 1832 года постройки, линейный корабль «Трех иерархов» (1766), бриг «Феникс» (1811), «12 апостолов», клипер «Стрелок», «Азов», шлюп «Восток».

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Как рассказал во время презентации президент «Яхт-клуба Санкт-Петербурга» Андрей Грошиков, у проекта одновременно социальная функция — профориентация в рамках «морских» профессий, образовательная – «Паллада», «Феникс» и «Восток» станут учебными парусниками для юных моряков, историческая и туристическая функции.

Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
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Проект планируется полностью реализовать за счет средств «Газпрома».

Члены совета по сохранению культурного наследия в своем большинстве проголосовали за проект, воздержался только замглавы ВООПИиК Александр Кононов. Точные результаты – с учетом мнения отсутствующих членов совета – станут известны позднее.

Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

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