В Петербурге на Неве поселятся исторические корабли. Концепцию показали на совете по сохранению культурного наследия

На совете по сохранению культурного наследия 23 ноября «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» представил концепцию проекта «Исторические парусники на Неве», сообщает корреспондент «Фонтанки». В акватории Невы реплики семи исторических парусников в натуральную величину.
Концепция предполагает размещение семи кораблей. Это фрегат «Паллада» 1832 года постройки, линейный корабль «Трех иерархов» (1766), бриг «Феникс» (1811), «12 апостолов», клипер «Стрелок», «Азов», шлюп «Восток».
Как рассказал во время презентации президент «Яхт-клуба Санкт-Петербурга» Андрей Грошиков, у проекта одновременно социальная функция — профориентация в рамках «морских» профессий, образовательная – «Паллада», «Феникс» и «Восток» станут учебными парусниками для юных моряков, историческая и туристическая функции.
Проект планируется полностью реализовать за счет средств «Газпрома».
Члены совета по сохранению культурного наследия в своем большинстве проголосовали за проект, воздержался только замглавы ВООПИиК Александр Кононов. Точные результаты – с учетом мнения отсутствующих членов совета – станут известны позднее.