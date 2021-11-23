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Попова: Снимать коронавирусные ограничения пока рано

Глава Роспотребнадзора заявила, что снимать коронавирусные ограничения пока преждевременно

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«В некоторых субъектах как только начинается снижение [заболеваемости коронавирусом], то сразу отменяются те или иные ограничительные мероприятия. Я считаю, что сегодня это делать категорически рано», — заявила в ходе совещания координационного совета, которое транслировал 23 ноября телеканал «Россия 24», главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Глава надзорного ведомства констатировала, что введенные из-за COVID-19 ограничения «дают свои результаты».

Она отметила, что в последние две недели наблюдается снижение заболеваемости. Рост этого показателя заметен в 18 регионах РФ.

При этом среди людей старше 65 лет видны «наименьшие темпы снижения». «Здесь ситуация практически не меняется», — констатировала Попова.

По ее мнению, необходимо вакцинировать 80% пожилых россиян.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе того же совещания координационного совета сообщил, что в России прямо сейчас насчитывается более 1 млн активных случаев коронавируса.

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Комментарии (5)

mr029
Чуть-чуть ещё потерпим, лет через 10-15 можно снимать. Или нет...
Денеб
Ой, рано ограничения снимать! Всех держать! В ежовых рукавицах! Тащить и не пущать!
Всех переколоть!
angel of death
ударение в её фамилии на 1-й слог? =)
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