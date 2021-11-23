Попова: Снимать коронавирусные ограничения пока рано

«В некоторых субъектах как только начинается снижение [заболеваемости коронавирусом], то сразу отменяются те или иные ограничительные мероприятия. Я считаю, что сегодня это делать категорически рано», — заявила в ходе совещания координационного совета, которое транслировал 23 ноября телеканал «Россия 24», главный санитарный врач РФ Анна Попова.



Глава надзорного ведомства констатировала, что введенные из-за COVID-19 ограничения «дают свои результаты».



Она отметила, что в последние две недели наблюдается снижение заболеваемости. Рост этого показателя заметен в 18 регионах РФ.

