Мурашко: Прямо сейчас коронавирусом болеют более миллиона россиян

«Общее число активных случаев снизилось на 14%, но число пациентов, находящихся под наблюдением, достаточно велико — это более 1,072 миллиона граждан», — заявил 23 ноября Михаил Мурашко на совещании координационного совета, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По его словам, показатели заболеваемости остаются «высокими». Более 860 тысяч человек с COVID-19 остаются на амбулаторном лечении, а 212 тысяч получают помощь в стационарах.



Глава Минздрава добавил, что тяжелое течение болезни характерно для «дельта»-штамма.

