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Мурашко: Прямо сейчас коронавирусом болеют более миллиона россиян

Глава Минздрава заявил о снижении числа пациентов с COVID-19 в России

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«Общее число активных случаев снизилось на 14%, но число пациентов, находящихся под наблюдением, достаточно велико — это более 1,072 миллиона граждан», — заявил 23 ноября Михаил Мурашко на совещании координационного совета, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, показатели заболеваемости остаются «высокими». Более 860 тысяч человек с COVID-19 остаются на амбулаторном лечении, а 212 тысяч получают помощь в стационарах.

Глава Минздрава добавил, что тяжелое течение болезни характерно для «дельта»-штамма.

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Комментарии (1)

zlopopik
Как это часто бывает на Фонтанке, заголовок просто атас.
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