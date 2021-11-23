Кабмин выделил почти 5 млрд рублей на закупку не зарегистрированных в России лекарств от коронавируса

Правительство РФ выделило почти 5 миллиардов рублей на закупку лекарств против коронавируса. Это, в том числе, не зарегистрированные в России препараты, которые требуются пациентам, которые тяжело переносят болезнь. Об этом заявил на заседании координационного совета 23 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает официальный Telegram-канал кабмина.



В числе лекарств, которые планируется закупить, — Регданвимаб, Бамланивимаб+этесевимаб, Касиривимаб+имдевимаб, Сотровимаб и Ремдесивир, уточняется в сообщении.

