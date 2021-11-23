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Кабмин выделил почти 5 млрд рублей на закупку не зарегистрированных в России лекарств от коронавируса

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Правительство РФ выделило почти 5 миллиардов рублей на закупку лекарств против коронавируса. Это, в том числе, не зарегистрированные в России препараты, которые требуются пациентам, которые тяжело переносят болезнь. Об этом заявил на заседании координационного совета 23 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает официальный Telegram-канал кабмина.

В числе лекарств, которые планируется закупить, — Регданвимаб, Бамланивимаб+этесевимаб, Касиривимаб+имдевимаб, Сотровимаб и Ремдесивир, уточняется в сообщении.

По словам Мишустина, предполагается, что все медикаменты поступят в медицинские учреждения страны до конца этого года.

Ранее «Фонтанка» писала, что премьер-министр РФ также поручил усилить контроль за ценами на жизненно необходимые лекарства в России.

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Комментарии (2)

shushu
Не названия, а сплошные тарабарские заклинания
тов
Неужели болезни можно лечить?

Лекарствами?

Всего через два года пришлось таки начать для вида.
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