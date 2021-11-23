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Telegram оставил каналы чиновников и госструктур без рекламы

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Telegram исключит из рекламной платформы каналы чиновников и госструктур. Об этом 23 ноября заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

Пользователи заметили, что в тестовом режиме реклама появлялась в каналах политиков, чиновников и даже президентов.

«Это было временно, сейчас мы исключаем из рекламной площадки каналы госчиновников и госструктур», — ответил Дуров в комментариях в своем Telegram-канале.

Ранее Павел Дуров заявил, что рекламу в Telegram можно будет отключать за плату, вероятно, это будет оформлено в виде «недорогой подписки».

О том, что Telegram будет монетизирован, автор проекта сообщал еще в конце прошлого года. По его словам, это необходимо, чтобы не продать мессенджер «более крупному игроку».

Тем временем у Дурова еще висит крупный долг перед инвесторами другого, менее популярного его детища — TON, которым он должен выплатить $1 млрд.

Реклама, как отмечается в его канале, будет незаметной для большинства пользователей. В первую очередь она затронет большие каналы, где уже есть реклама от администраторов, что «приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram». Рекламное сообщение будет без внешних ссылок или картинок, а видно его будет только после прочтения всех постов в канале.

Условия для рекламодателей при этом сразу отсеивают часть потенциальных клиентов. Фильтр прост — размер кошелька. Для запуска рекламной кампании необходимо будет внести €2 млн. Половина от этой суммы будет заморожена в качестве депозита, которая не вернется рекламодателю, если он разорвет контракт. Вернуть его шанс есть, но только в том случае, если за последний год он потратил на рекламу в мессенджере не меньше €10 млн.

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Комментарии (2)

angel of death
подлизал так подлизал... базы данных продал силовым структурам небось? Павлик Морозов нашего времени... надеюсь его акула доест...
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