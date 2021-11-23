Telegram оставил каналы чиновников и госструктур без рекламы

Telegram исключит из рекламной платформы каналы чиновников и госструктур. Об этом 23 ноября заявил основатель мессенджера Павел Дуров.



Пользователи заметили, что в тестовом режиме реклама появлялась в каналах политиков, чиновников и даже президентов.



«Это было временно, сейчас мы исключаем из рекламной площадки каналы госчиновников и госструктур», — ответил Дуров в комментариях в своем Telegram-канале.



Ранее Павел Дуров заявил, что рекламу в Telegram можно будет отключать за плату, вероятно, это будет оформлено в виде «недорогой подписки».

