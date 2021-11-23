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Вход только по билетам. В школе под Калининградом туалет необычно защитили от вандалов

Школьники под Калининградом вынуждены ходить в туалет по билетам

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Школьный туалет перестал быть общедоступным в Калининградской области. Перед тем, как сходить по нужде, ученики вынуждены обращаться к завучу.

Как сообщает издание «Подъём» 23 ноября, в школе в посёлке Васильково на туалетной двери появилось объявление о том, что вход внутрь только для обладателей билетов. Взять заветный пропуск можно у завуча бесплатно. С помощью ограничения пропускной способности уборной администрация борется с вандалами.

«Кто-то из детей там что-то нарисовал, завуч их так наказала, а билеты бесплатные. Сын теперь терпит до дома», — рассказали родители.

В самой школе комментировать новые правила отказались.

Фото: Подъём
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Ранее нестандартные методы борьбы с вандалами придумали в Красноярске. Там в школьном туалете установили видеонаблюдение. В администрации заверили, что камера ненастоящая.

Фото: Подъём

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Комментарии (11)

Денеб
Вот это да! Сразу видно, в 21 веке живём! Виват, Россия!
angel of death
а туалет теперь у завуча дома? или они кассиршу посадили на входе? вот они - старые маразматики, и к чему приводит их правление...
Mafioza
И как взятый у завуча билет в туалет помогает от вандалов?..разве что завуч вместе с билетом и желающим отправляется в туалет:)вот же бред.
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