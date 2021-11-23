Вход только по билетам. В школе под Калининградом туалет необычно защитили от вандалов

Школьный туалет перестал быть общедоступным в Калининградской области. Перед тем, как сходить по нужде, ученики вынуждены обращаться к завучу.



Как сообщает издание «Подъём» 23 ноября, в школе в посёлке Васильково на туалетной двери появилось объявление о том, что вход внутрь только для обладателей билетов. Взять заветный пропуск можно у завуча бесплатно. С помощью ограничения пропускной способности уборной администрация борется с вандалами.



«Кто-то из детей там что-то нарисовал, завуч их так наказала, а билеты бесплатные. Сын теперь терпит до дома», — рассказали родители.

