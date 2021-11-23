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Напомним, в МЧС предупредили, что уже завтра погода в Петербурге резко ухудшится: обещают мокрый снег и порывы ветра до 17 м/с.
Петербуржцы любуются алым закатом перед тем, как город завалит мокрый снег
Читатели «Фонтанки» практически из всех районов города делятся фотографиями удивительно красивого заката вечером 23 ноября. Видимо, природа решила сделать петербуржцам подарок перед тем, как зима окончательно вступит в свои права.
Напомним, в МЧС предупредили, что уже завтра погода в Петербурге резко ухудшится: обещают мокрый снег и порывы ветра до 17 м/с.
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