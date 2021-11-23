МЧС предупредил о мокром снеге и порывистом ветре в Петербурге

По данным спасателей, которые ссылаются 23 ноября на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра в Петербурге ожидается мокрый снег, а также порывы ветра до 17 м/с. На дорогах сложная обстановка, предупредили в МЧС.



Также о мокром снегопаде 24 ноября предупреждают и жителей Ленобласти. По данным МЧС, в среду на территории региона возможны переходы температуры через ноль градусов, в связи с чем водителям следует быть особенно осторожными во время движения. «Днём также прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки на западе в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах метель. Ветер ночью будет дуть юго-западный, южный, днём западный, северо-западный 7-12 м/с, местами возможны порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью по области составит -1...-9 градусов, днём -1...+4 градуса Цельсия», - уточнили в ведомстве спасателей.

