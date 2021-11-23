В Петербурге спокойно, но уже без солнца. Есть время подготовиться к ухудшению погоды

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 ноября в Петербурге местами небольшой снег, ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до минус 4–6 градусов, днём составит 0 — минус 2. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.
Это, по данным «Яндекса», вполне типичная погода для конца осени. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге бывает паcмурно (45 раз, ясно не было ни разу), от минус 5 до плюс 2 градусов. Самое холодное 23 ноября выдалось в 1964 году, минус 14, а самое тёплое — в 1979 году, плюс 7.
Завтра, 24 ноября, СЗ УГМС обещает больше осадков, ночью и утром местами налипание мокрого снега, порывистый ветер. Ночью и утром на дорогах сложная обстановка.